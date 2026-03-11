WACKER CHEMIE Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das Schlussquartal 2025 lägen im Rahmen der schon bekannten Eckdaten und die Ziele für 2026 nahe an den Konsensprognosen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
