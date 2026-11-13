Salzgitter Aktie

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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

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13.11.2026 11:07:23

Salzgitter Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Dominic O'Kane zog am Donnerstag in seiner Auswertung seine Schlüsse aus dem dritten Quartal. Die Stahlproduktion habe ein Übertreffen der Erwartungen möglich gemacht. Der Experte bleibt bei seiner Empfehlung, denn er sieht im Stahlkonzern einen Hauptprofiteur sich verbessernder Stahlpreise in Europa./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48,40 € 		Abst. Kursziel*:
34,30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,71%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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