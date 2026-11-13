Salzgitter Aktie
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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Dominic O'Kane zog am Donnerstag in seiner Auswertung seine Schlüsse aus dem dritten Quartal. Die Stahlproduktion habe ein Übertreffen der Erwartungen möglich gemacht. Der Experte bleibt bei seiner Empfehlung, denn er sieht im Stahlkonzern einen Hauptprofiteur sich verbessernder Stahlpreise in Europa./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Overweight
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48,40 €
|
Abst. Kursziel*:
34,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,71%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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