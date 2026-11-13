NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Dominic O'Kane zog am Donnerstag in seiner Auswertung seine Schlüsse aus dem dritten Quartal. Die Stahlproduktion habe ein Übertreffen der Erwartungen möglich gemacht. Der Experte bleibt bei seiner Empfehlung, denn er sieht im Stahlkonzern einen Hauptprofiteur sich verbessernder Stahlpreise in Europa./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:18 / GMT



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