Ströer Aktie
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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte am Donnerstag in seinem Fazit zu den Zahlen zum dritten Quartal seine Schätzungen für den Werbekonzern an. Eine leichte Kürzung gab es bei seiner diesjährigen Umsatzerwartung wegen schwach bleibender Geschäfte im Segment DaaS & E-Commerce./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39,18 €
|
Abst. Kursziel*:
32,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,98%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.11.26
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12.11.26
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12.11.26
|Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Außenwerbung (dpa-AFX)
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11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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