KWS SAAT Aktie

63,70EUR -0,20EUR -0,31%
KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

16.02.2026 08:55:49

KWS SAAT SECo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erwartet, sei das erste Halbjahr 2025/2026 des Saatgutherstellers aufgrund niedriger Rohstoffpreise von schwierigen Bedingungen geprägt gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Montag in seinem Resümee. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und daher auch sein Kursziel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,20 € 		Abst. Kursziel*:
44,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,64%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

