MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat KWS Saat mit "Buy" und einem Kursziel von 79 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Saatgutherstellers zähle zu den lang etablierten deutschen Wachstumstiteln von hoher Qualität, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einer Reorganisation dürfte das Unternehmen mehr Barmittel erwirtschaften, höhere Margen erreichen und weniger kapitalintensiv agieren./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 12:50 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



