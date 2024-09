NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des vierten Quartals habe über dem Konsens gelegen, schrieb Analyst Charlie Bentley am Donnerstag ach Zahlen. Der operative Fehlbetrag sei zudem geringer als nach den Eckdaten gedacht. Der Ausblick auf 2024/25 liege aber im Rahmen der Erwartungen./ag/gl



