Infineon Aktie
|63,84EUR
|-1,19EUR
|-1,83%
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
Infineon Buy
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gardiner hob am Freitag seine Schätzungen für die Münchner aufgrund stärkerer Chipnachfrage aus der Autobranche und der Industrie. Das Thema KI sorge weiter für Zuspruch. Die Umsatzprognosen von Gardiner steigen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 8 Prozent. Dabei geht er auch von einer höheren Profitabilität aus als bisher./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Citigroup Corp.
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,34 €
|
Abst. Kursziel*:
24,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
|
Analyst Name::
Andrew Gardiner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
15.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.05.26
|Infineon-Aktie rutscht ab: Experte sieht weiter Kurspotenzial (dpa-AFX)
|
15.05.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.05.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.05.26
|Zurückhaltung in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|06:46
|Infineon Buy
|Citigroup Corp.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|06:46
|Infineon Buy
|Citigroup Corp.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|06:46
|Infineon Buy
|Citigroup Corp.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.03.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|63,84
|-1,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:11
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:54
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:53
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Infineon Buy
|Citigroup Corp.
|06:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|OMV
|Barclays Capital
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.