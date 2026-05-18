18.05.2026 06:46:06

Infineon Buy

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gardiner hob am Freitag seine Schätzungen für die Münchner aufgrund stärkerer Chipnachfrage aus der Autobranche und der Industrie. Das Thema KI sorge weiter für Zuspruch. Die Umsatzprognosen von Gardiner steigen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 8 Prozent. Dabei geht er auch von einer höheren Profitabilität aus als bisher./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Citigroup Corp. 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,34 € 		Abst. Kursziel*:
24,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,31%
Analyst Name::
Andrew Gardiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

