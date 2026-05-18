Siemens Aktie

258,80EUR 0,10EUR 0,04%
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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18.05.2026 07:20:44

Siemens Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 235 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag in ihrem Resümee des zweiten Geschäftsquartals ihre Schätzungen für Auftragseingang und Umsätze der Münchner an. Daraus resultierend steigen auch die Prognosen für das operative Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht sie sich nun deutlich über dem Konsens. Costa wies darauf hin, dass Siemens das auslaufende Aktienrückkaufprogramm prompt ersetzen will. Damit winkten den Aktionären weiter überdurchschnittliche Renditen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
256,55 € 		Abst. Kursziel*:
13,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
258,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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