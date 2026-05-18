NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 235 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Freitag in ihrem Resümee des zweiten Geschäftsquartals ihre Schätzungen für Auftragseingang und Umsätze der Münchner an. Daraus resultierend steigen auch die Prognosen für das operative Ergebnis. Für das Geschäftsjahr 2027 sieht sie sich nun deutlich über dem Konsens. Costa wies darauf hin, dass Siemens das auslaufende Aktienrückkaufprogramm prompt ersetzen will. Damit winkten den Aktionären weiter überdurchschnittliche Renditen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:47 / BST

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