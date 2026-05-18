NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Dort werde der längerfristige Ausblick des Automobilherstellers thematisiert, schrieb Jose Asumendi am Freitag in seinem Ausblick. Es sei nicht sicher, ob sich das Management auch zur zukünftig erwarteten Profitabilität äußere./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST



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