Stellantis Aktie

6,32EUR -0,12EUR -1,79%
Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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18.05.2026 07:39:14

Stellantis Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Dort werde der längerfristige Ausblick des Automobilherstellers thematisiert, schrieb Jose Asumendi am Freitag in seinem Ausblick. Es sei nicht sicher, ob sich das Management auch zur zukünftig erwarteten Profitabilität äußere./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Overweight
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
6,50 € 		Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
58,15%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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