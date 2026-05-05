Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen unter den Markterwartungen, schrieb David Perry am Dienstag. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings komplett mit Timingeffekten begründet und alle seine Jahresziele bestätigt. Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
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Unternehmen:
Rheinmetall AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
2 130,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
1 396,40 €
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Abst. Kursziel*:
52,54%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
1 441,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
47,77%
|
Analyst Name::
David H Perry
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KGV*:
-
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