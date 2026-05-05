Rheinmetall Aktie
|1 441,40EUR
|70,80EUR
|5,17%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals sei mau ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Aber die Kommentare hinsichtlich des ersten Halbjahrs seien beruhigend./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2 220,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 396,40 €
|
Abst. Kursziel*:
58,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 441,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54,02%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
14:04
|Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
13:58
|Analyse: Outperform-Bewertung für Rheinmetall-Aktie von Bernstein Research (finanzen.at)
|
13:13
|Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
10:58
|UBS AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:10
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 439,60
|5,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|13:35
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:33
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|13:32
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|13:32
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|13:31
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|13:29
|Santander Halten
|DZ BANK
|13:28
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:24
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:23
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:22
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|13:20
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:17
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:14
|SAP Buy
|UBS AG
|13:12
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:12
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Fraport Hold
|Warburg Research
|13:08
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|13:08
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:08
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:01
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|12:24
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:54
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|11:45
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|11:35
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:31
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|11:24
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|11:12
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:46
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital