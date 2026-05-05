thyssenkrupp Aktie
|9,96EUR
|0,13EUR
|1,30%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp angesichts pausierender Gespräche über den Verkauf des Stahlgeschäfts mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Tommaso Castello wertet dies am Montagabend in seinem ersten Kommentar negativ, da der Aktie damit ein kurzfristiger Kurstreiber genommen werde. Die Reorganisierung gehe weiter. Das Profil von Steel Europe habe sich aber durch operative und regulatorische Fortschritte schon deutlich verbessert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,86 €
|
Abst. Kursziel*:
31,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,55%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|07:32
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|12.02.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|9,86
|0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:09
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|08:40
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:15
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:54
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:16
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|04.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Buy
|UBS AG
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital