FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 8,60 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kerosinverfügbarkeit im Zuge des Nahost-Konflikts könne für die Fluggesellschaft zum Engpassfaktor werden, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Ölpreiseffekte und der jüngsten Streiks habe er seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.