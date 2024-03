NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Trotz großer Kursschwankungen in den vergangenen Monaten hätten sich die tatsächlichen Überraschungen bei der Quartalsberichtssaison der europäischen Luxusgüter-Unternehmen in Grenzen gehalten, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die wichtigste Erkenntnis aus den Berichten sei, dass die Markendynamik immer wichtiger werde und die Kluft zwischen den Gewinnern und den Nachzüglern im Sektor wachse./edh/mis



