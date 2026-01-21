Mercedes-Benz Group Aktie
|56,78EUR
|0,27EUR
|0,48%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Vorab-Aussagen zum Absatz im vergangenen Quartal deuteten darauf hin, dass der Autobauer in China vor allem kurzfristig Probleme haben könnte, mitzuhalten, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung vom Dienstagabend. Premium-Modelle dürften wegen der dortigen Luxussteuer und des Wettbewerbs mit heimischen Herstellern weiter unter Druck stehen. Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Preiskampfes könnten Premium-Hersteller wie die Stuttgarter allerdings gegenüber den Volumenproduzenten begünstigen. In den USA rechnet Narayan 2026 mit ähnlichen Margenauswirkungen der dortigen Zollpolitik wie im vergangenen Jahr./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
56,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,60%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
56,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,27%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
20.01.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro (dpa-AFX)
|
20.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Daimler Truck-Aktie tiefer: Absatz-Minus in 2025 (Dow Jones)
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|56,60
|0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:25
|Enel Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:20
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|06:29
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:11
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research