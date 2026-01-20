Mercedes-Benz Group Aktie
|56,56EUR
|-0,61EUR
|-1,07%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz angesichts eines letzten Unternehmens-Updates vor den anstehenden Jahreszahlen 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sieht in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie keinen Grund, seine Erwartungen für den Autobauer zu überarbeiten. Die einzige Überraschung in den Ausführungen des Managements habe es mit Blick auf die Entwicklung freie Barmittel gegeben, die im Schlussquartal eher träge gewesen sein dürfte. Gründe hierfür seien die Entwicklung des Betriebskapitals und die Kosten für Stellenabbau./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,91 €
|
Abst. Kursziel*:
23,00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,76%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
15:59
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.01.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Daimler Truck-Aktie tiefer: Absatz-Minus in 2025 (Dow Jones)
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)