NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz angesichts eines letzten Unternehmens-Updates vor den anstehenden Jahreszahlen 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sieht in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie keinen Grund, seine Erwartungen für den Autobauer zu überarbeiten. Die einzige Überraschung in den Ausführungen des Managements habe es mit Blick auf die Entwicklung freie Barmittel gegeben, die im Schlussquartal eher träge gewesen sein dürfte. Gründe hierfür seien die Entwicklung des Betriebskapitals und die Kosten für Stellenabbau./mis/rob/ck



