Mercedes-Benz Group Aktie

56,56EUR -0,61EUR -1,07%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 19:08:23

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz angesichts eines letzten Unternehmens-Updates vor den anstehenden Jahreszahlen 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sieht in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie keinen Grund, seine Erwartungen für den Autobauer zu überarbeiten. Die einzige Überraschung in den Ausführungen des Managements habe es mit Blick auf die Entwicklung freie Barmittel gegeben, die im Schlussquartal eher träge gewesen sein dürfte. Gründe hierfür seien die Entwicklung des Betriebskapitals und die Kosten für Stellenabbau./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56,91 € 		Abst. Kursziel*:
23,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,76%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten