Mercedes-Benz Group Aktie

56,60EUR 0,09EUR 0,16%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 21:23:28

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Es habe keine Abweichungen zu bisherigen Aussagen gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Seine Schätzungen blieben unverändert. Zum Jahr 2026 habe sich das Management des Autobauers bedeckt gehalten und auf die erneute Instabilität, was mögliche neue Zölle betrifft, verwiesen. Das Management dürfte zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 12. Februar wohl eine Prognose mit Vorbehalten oder einer größeren Bandbreite abgeben./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
56,91 € 		Abst. Kursziel*:
14,22%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,84%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten