Mercedes-Benz Group Aktie
|56,78EUR
|-1,90EUR
|-3,24%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Equal Weight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
56,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
56,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11:45
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:45
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Daimler Truck-Aktie tiefer: Absatz-Minus in 2025 (Dow Jones)
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)