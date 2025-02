NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Jahreszahlen und einem Kapitalmarkttag von 60 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Market-Perform". Er bezeichnete die Investorenveranstaltung als "Glanzleistung", in deren Folge er zuversichtlicher geworden sei, was die Technologie und die Produkte des Premium-Autobauers inmitten des Branchenumbruchs betrifft. Er kürzte zwar seine Schätzungen für dieses Jahr, begründete das höhere Kursziel aber unter anderem mit dem gestiegenen Wert der Daimler-Truck-Anteile./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 10:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 10:05 / UTC



