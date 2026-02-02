Delivery Hero Aktie
|24,52EUR
|0,98EUR
|4,16%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
02.02.2026 07:06:57
Delivery Hero Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross gab seinem Bewertungsmodell am Montag noch einen Feinschliff vor den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Er verringerte dabei auch den Holding-Abschlag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,58 €
|
Abst. Kursziel*:
67,09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,69%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
