ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Die digitale Strategie des Sportartikelkonzerns habe der Vermarktung der Produkte geschadet, was den Markt enttäuscht habe, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe dessen ungeachtet den besten Markennamen der Branche, auf dem das Marketing nun wieder aufbauen könne./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 04:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 04:08 / GMT



