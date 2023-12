FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nike nach Zahlen und einer Ausblickssenkung von 130 auf 125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während sich das zweite Geschäftsquartal des US-Sportartikelherstellers solide entwickelt habe, sei insbesondere das gesenkte Umsatzziel enttäuschend, schrieb Analystin Katharina Schmenger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie begrüße aber die Reduzierung der Lagerbestände und das Kostensparprogramm, was zu einer weiteren Margensteigerung führen sollte./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2023 / 12:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2023 / 12:41 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.