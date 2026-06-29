NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 52 auf 47 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Boss stellte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Thesen für das vierte Geschäftsquartal vor. Für das bereits angelaufene und das nächste Geschäftjahr geht er beim Gewinn je Aktie nun jeweils von Zahlen aus, der noch weiter unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 22:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / EDT



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