Nike Aktie

36,15EUR 0,40EUR 1,10%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.06.2026 11:41:32

Nike Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 52 auf 47 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Boss stellte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Thesen für das vierte Geschäftsquartal vor. Für das bereits angelaufene und das nächste Geschäftjahr geht er beim Gewinn je Aktie nun jeweils von Zahlen aus, der noch weiter unter dem Konsens lägen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 22:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 47,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 40,75 		Abst. Kursziel*:
15,34%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 40,75 		Abst. Kursziel aktuell:
15,34%
Analyst Name::
Matthew R. Boss 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten