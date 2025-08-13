NORMA Group Aktie

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

13.08.2025 08:08:33

NORMA Group SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist habe seine Profitabilität im Vergleich zum ersten Jahresviertel verbessert, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Aufwärtspotenzial für die Aktien impliziere der geplante Verkauf der Sparte rund um Wassermanagement./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

