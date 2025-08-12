NORMA Group Aktie

WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach Quartalszahlen von 15 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe eine unerwartet gute Margenentwicklung verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine mittelfristigen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ab 2028 erhöht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

