NORMA Group Aktie
|18,12EUR
|2,18EUR
|13,68%
WKN DE: A1H8BV / ISIN: DE000A1H8BV3
NORMA Group SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach Quartalszahlen von 15 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer habe eine unerwartet gute Margenentwicklung verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine mittelfristigen Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ab 2028 erhöht./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
18,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
18,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NORMA Group SEmehr Nachrichten
|
19:19
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Norma Group auf 21 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
17:59
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel SDAX am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
11:14
|AKTIE IM FOKUS: Norma Group auf 13-Monatshoch - Quartalszahlen machen Hoffnung (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Norma Group auf 'Add' - Ziel 16 Euro (dpa-AFX)
|
09:46