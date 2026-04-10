ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit seinen Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmakonzerns im ersten Quartal liegt Matthew Weston jeweils etwas über dem Konsens, wie aus seinem Ausblick vom Donnerstag hervorgeht./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.