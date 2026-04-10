Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit seinen Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmakonzerns im ersten Quartal liegt Matthew Weston jeweils etwas über dem Konsens, wie aus seinem Ausblick vom Donnerstag hervorgeht./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
122,18 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5,06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
123,24 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
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|Press Release: Novartis announces expansion of community health programs to close gaps in heart disease and cancer care, targeting more than 30 countries by ... (Dow Jones)
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