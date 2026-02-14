Novartis Aktie
|137,80EUR
|2,50EUR
|1,85%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresende 2025 habe zwar nicht ganz überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar zu den Zahlen. Der "Horizont" bleibe aber verlockend, so der Experte in Anspielung an die gleichnamige Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
122,64 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
125,14 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
13.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
13.02.26
|Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
13.02.26
|Press Release: Novartis Vanrafia(R) Phase III -2- (Dow Jones)
|
13.02.26
|Press Release: Novartis Vanrafia(R) Phase III data support slowing of kidney function decline in patients with IgA nephropathy (Dow Jones)
|
12.02.26
|Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|SMI aktuell: Anleger lassen SMI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|137,80
|1,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital