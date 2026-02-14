FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresende 2025 habe zwar nicht ganz überzeugt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag veröffentlichten Kommentar zu den Zahlen. Der "Horizont" bleibe aber verlockend, so der Experte in Anspielung an die gleichnamige Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen./ag/la



