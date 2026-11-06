SAF-HOLLAND Aktie
|21,90EUR
|0,85EUR
|4,04%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 24 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal überzeugt, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine attraktive Bewertung der Papiere bringe weiteres Aufwärtspotenzial mit sich./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
20,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
21,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
12:27
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
05.11.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.11.26
|XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|ROUNDUP: SAF-Holland beschleunigt Wachstum - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
05.11.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND accelerates growth in the third quarter of 2026, increases profitability, and generates strong cash flow (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND beschleunigt Wachstum im dritten Quartal 2026, steigert Profitabilität und erzielt starken Cashflow (EQS Group)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|23.10.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|21,70
|3,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:55
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:45
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|14:24
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|14:23
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:41
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:25
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:12
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:05
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|12:58
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|12:56
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|12:56
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|12:48
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|12:39
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|12:39
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|12:38
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|12:38
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets