PATRIZIA Aktie
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WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia angesichts eines Teilu?bernahmeangebots auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 9 Euro belassen. Die Offerte biete fu?r abgabebereite Investoren den Moment, um Positionen in einer ansonsten eher illiquiden Aktie zu reduzieren, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte es abzuwägen mit seinen mittelfristigen Bewertungsu?berlegungen, die unverändert einen fairen Wert über dem aktuellen Kursniveau indizierten. Eine Nachbesserung des Angebots sei aber ausdrücklich nicht zu erwarten./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Kaufen
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
8,07 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
8,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Karsten Oblinger
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