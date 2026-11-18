Springer Nature Aktie
|23,15EUR
|0,95EUR
|4,28%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
18.11.2026 12:51:26
Springer Nature Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,15 auf 26,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey lobte am Dienstag nach dem Quartalsbericht die gute Dynamik und den Optimismus des Wissenschaftsverlags. Die Aktien hält er für zu günstig./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 18:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
22,85 €
|
Abst. Kursziel*:
13,79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,31%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Springer Nature
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.11.26
|ROUNDUP/Dank Forschungssparte: Springer Nature wird noch etwas optimistischer (dpa-AFX)
|
17.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Ausblick treibt Springer Nature nur kurz weiter an (dpa-AFX)
|
17.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Springer Nature auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
17.11.26
|EQS-News: Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten, getragen von der anhaltenden Dynamik im Segment Research. Prognose für 2026 angepasst (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-News: Strong performance in the first nine months, led by momentum in Research. 2026 outlook updated (EQS Group)
Analysen zu Springer Nature
|12:51
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|12:45
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|12:45
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|12:45
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|23,20
|4,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|12:47
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|11:39
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|11:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research