Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 625 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem "weicher" werdenden Marktumfeld erziele der Rückversicherer hohe Gewinne, schrieb Thorsten Wenzel in einer Studie am Mittwoch. Diversifikation, Rückenwind von den Zinsen und bilanzielle Puffer sprächen trotz Preisdrucks für weiter steigende Ergebnisse je Aktie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
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Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
566,80 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
583,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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17.11.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, Kauf (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, buy (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, buy (EQS Group)
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17.11.26
|EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Andrew Buchanan, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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