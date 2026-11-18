FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 625 auf 640 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In einem "weicher" werdenden Marktumfeld erziele der Rückversicherer hohe Gewinne, schrieb Thorsten Wenzel in einer Studie am Mittwoch. Diversifikation, Rückenwind von den Zinsen und bilanzielle Puffer sprächen trotz Preisdrucks für weiter steigende Ergebnisse je Aktie./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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