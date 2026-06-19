Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV weiterhin mit der Empfehlung "Add" bewertet. Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 71,5 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse gingen OMV-Aktien am Freitag bei 55,90 Euro ins Wochenende.

Der zuständige Experte Frederic Lorec passte hingegen seine Gewinnprognosen an. Er erwartet jetzt einen Gewinn von 6,53 Euro pro Anteilsschein im laufenden Geschäftsjahr, nach zuvor 6,44 Euro. Die Prognosen für das Folgejahr 2027 liegt nun bei 5,46 Euro. Hier lautete die vorherige Schätzung 6,66 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diese zwei Jahre werden 4,40 und 4,50 Euro je Aktie gesehen.

Analysierendes Institut Baader Bank

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