OMV Aktie
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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV add
Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV weiterhin mit der Empfehlung "Add" bewertet. Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 71,5 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse gingen OMV-Aktien am Freitag bei 55,90 Euro ins Wochenende.
Der zuständige Experte Frederic Lorec passte hingegen seine Gewinnprognosen an. Er erwartet jetzt einen Gewinn von 6,53 Euro pro Anteilsschein im laufenden Geschäftsjahr, nach zuvor 6,44 Euro. Die Prognosen für das Folgejahr 2027 liegt nun bei 5,46 Euro. Hier lautete die vorherige Schätzung 6,66 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diese zwei Jahre werden 4,40 und 4,50 Euro je Aktie gesehen.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0032 2026-06-19/18:40
|Zusammenfassung: OMV AG add
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
71,50 €
|
Rating jetzt:
add
|
Kurs*:
55,90 €
|
Abst. Kursziel*:
27,91%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
55,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,60%
|
Analyst Name::
Frederic Lorec
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|Börse Wien: ATX Prime liegt zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.06.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.06.26
|Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)
|
18.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|18:40
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|31.10.19
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|Credit Suisse Group
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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|07:18
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|18.06.26
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|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Saint-Gobain Outperform
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|Warburg Research
|18.06.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|18.06.26
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|AUTO1 Buy
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|Deutsche Bank AG
|18.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.