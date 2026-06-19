OMV Aktie

55,90EUR 0,25EUR 0,45%
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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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19.06.2026 18:40:00

OMV add

Die Analysten der Baader Bank haben die Aktien der OMV weiterhin mit der Empfehlung "Add" bewertet. Ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des Öl- und Gaskonzerns liegt aktuell bei 71,5 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. An der Wiener Börse gingen OMV-Aktien am Freitag bei 55,90 Euro ins Wochenende.

Der zuständige Experte Frederic Lorec passte hingegen seine Gewinnprognosen an. Er erwartet jetzt einen Gewinn von 6,53 Euro pro Anteilsschein im laufenden Geschäftsjahr, nach zuvor 6,44 Euro. Die Prognosen für das Folgejahr 2027 liegt nun bei 5,46 Euro. Hier lautete die vorherige Schätzung 6,66 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diese zwei Jahre werden 4,40 und 4,50 Euro je Aktie gesehen.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0032 2026-06-19/18:40

Zusammenfassung: OMV AG add
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
add 		Kurs*:
55,90 € 		Abst. Kursziel*:
27,91%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
55,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,60%
Analyst Name::
Frederic Lorec 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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18:40 OMV add Baader Bank
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12:58 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11:17 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:12 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
11:07 AIR France-KLM Neutral UBS AG
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11:06 SAP Buy UBS AG
09:46 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
09:38 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
09:36 Douglas Hold Deutsche Bank AG
09:35 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
09:34 Evonik Hold Deutsche Bank AG
09:33 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:21 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:21 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Intel Market-Perform Bernstein Research
09:02 RWE Market-Perform Bernstein Research
09:01 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
08:44 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:25 HORNBACH Add Baader Bank
07:39 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
07:18 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:17 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:50 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
18.06.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
18.06.26 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Symrise Buy UBS AG
18.06.26 PNE Buy Warburg Research
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
18.06.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
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