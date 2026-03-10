LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein Bericht über die Aufgabe von Expansionsplänen von Oracle und OpenAI für das gemeinsame KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate Texas sei nicht wirklich eine Nachricht, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Auf die Oracle-Aktie als Investment habe dies allerdings keinerlei Einfluss./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:58 / GMT



