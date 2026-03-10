Oracle Aktie
|132,82EUR
|2,54EUR
|1,95%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein Bericht über die Aufgabe von Expansionsplänen von Oracle und OpenAI für das gemeinsame KI-Infrastrukturprojekt namens Stargate Texas sei nicht wirklich eine Nachricht, schrieb Raimo Lenschow am Montagnachmittag. Auf die Oracle-Aktie als Investment habe dies allerdings keinerlei Einfluss./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 15:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 230,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 151,56
|
Abst. Kursziel*:
51,76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 151,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,76%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|132,76
|1,90%
