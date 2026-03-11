NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgütewrkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb David Hayes am Mittwoch in seiner Reaktion. Das Volumenwachstum im Consumergeschäft habe derweil im Schlussquartal positiv überrascht. Entgegen Befürchtungen am Markt über möglicherweise sinkende Konsensschätzungen für 2026 sehe er hier wenig Anpassungsbedarf./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



