Porsche vz. Aktie
|38,14EUR
|0,47EUR
|1,25%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Erste Eindrücke vom Abschneiden des Sportwagenbauers habe es am Vortag schon vom Mutterkonzern Volkswagen gegeben, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Es sei nun die Kernfrage bei Porsche, in welchen Ausmaß der neue Chef Michael Leiters einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Margenziel./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:15 / UTC
