Vestas Wind Systems A-S Aktie
|21,51EUR
|0,39EUR
|1,85%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
11.03.2026 07:45:00
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das Service-Geschäft des Herstellers von Windkraftanlagen sei weltweit führend und der Schlüssel zur Wertschöpfung, schrieb Akash Gupta am Dienstagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
212,00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,93 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
157,90 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|07:45
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:45
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07:45
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
