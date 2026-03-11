Vestas Wind Systems A-S Aktie

21,51EUR 0,39EUR 1,85%
Vestas Wind Systems A-S

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

11.03.2026 07:45:00

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das Service-Geschäft des Herstellers von Windkraftanlagen sei weltweit führend und der Schlüssel zur Wertschöpfung, schrieb Akash Gupta am Dienstagabend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
212,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,93 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
157,90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse


