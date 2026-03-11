Porsche vz. Aktie
|38,08EUR
|0,41EUR
|1,09%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
11.03.2026 09:22:27
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese und der Ausblick des Automobilherstellers lägen wie von ihm erwartet unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38,42 €
|
Abst. Kursziel*:
11,92%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“ (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable' (EQS Group)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels deutlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
09.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:55
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|09:35
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|09:22
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!