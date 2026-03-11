Porsche vz. Aktie

38,08EUR
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

11.03.2026 09:22:27

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese und der Ausblick des Automobilherstellers lägen wie von ihm erwartet unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
38,42 € 		Abst. Kursziel*:
11,92%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
38,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

