NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Selbst nach der jüngst starken Kursentwicklung der Aktien des Zulieferers für die Halbleiterbranche handelten diese noch immer mit einem Abschlag zu Wettbewerbern, schrieb Craig McDowell am Dienstag in seinem Resümee der jüngsten Zahlen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 19:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,33%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
