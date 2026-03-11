Porsche vz. Aktie
38,04EUR
0,37EUR
0,98%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
11.03.2026 07:55:22
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Aufwendungen für die Restrukturierung und einmalige Effekte hätten die Ergebnisse des Autobauers belastet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,81 €
|
Abst. Kursziel*:
53,40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,47%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
