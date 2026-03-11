Henkel vz. Aktie

69,60EUR -3,26EUR -4,47%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

11.03.2026 09:46:25

Henkel vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe im Klebstoffgeschäft schwächer abgeschnitten als erwartet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
70,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,27%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
69,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,07%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

