NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain schrieb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von für Zuversicht sorgenden Resultaten der spanischen Modekette. Das Ergebnis je Aktie liege leicht über dem Konsens./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.