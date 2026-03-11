Inditex Aktie
|52,92EUR
|0,60EUR
|1,15%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
11.03.2026 09:47:10
Inditex Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain schrieb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von für Zuversicht sorgenden Resultaten der spanischen Modekette. Das Ergebnis je Aktie liege leicht über dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52,90 €
|
Abst. Kursziel*:
17,20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,16%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse