Inditex Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain schrieb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von für Zuversicht sorgenden Resultaten der spanischen Modekette. Das Ergebnis je Aktie liege leicht über dem Konsens./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52,90 € 		Abst. Kursziel*:
17,20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,16%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

