NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Gewinnwachstum (Ebit) des Modekonzerns liege über der Konsensschätzung, schrieb James Grzinic in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|09:47
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|09:46
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Inditex Buy
|UBS AG
