LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Autobauers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Dienstagabend in seinem Rückblick. Er sieht die Wolfsburger auf einem guten Weg zu ihren Einspar- und Investitionszielen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.