Volkswagen Aktie
|90,70EUR
|0,42EUR
|0,47%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Autobauers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Dienstagabend in seinem Rückblick. Er sieht die Wolfsburger auf einem guten Weg zu ihren Einspar- und Investitionszielen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
90,42 €
|
Abst. Kursziel*:
38,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
90,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,82%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
10.03.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
10.03.26
|VW: Massenmarken aus Wolfsburg hängen Audi und Porsche ab - Aschenputtel VW hat es satt (Spiegel Online)
|
10.03.26
|MÄRKTE EUROPA/DAX kommt von Tageshochs zurück - VW und Hugo Boss gesucht (Dow Jones)