Porsche vz. Aktie
|38,08EUR
|0,41EUR
|1,09%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 sowie mit dem Ausblick auf 2026 die Konsensschätzungen ein wenig verfehlt, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
