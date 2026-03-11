Porsche vz. Aktie

38,08EUR 0,41EUR 1,09%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

11.03.2026 09:35:57

Porsche vz Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 sowie mit dem Ausblick auf 2026 die Konsensschätzungen ein wenig verfehlt, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Hold
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38,23 € 		Abst. Kursziel*:
7,25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
38,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,67%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

