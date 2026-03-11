Rheinmetall Aktie
|1 560,00EUR
|-80,00EUR
|-4,88%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
11.03.2026 09:16:01
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) lägen unter den Erwartungen, der Aktienkurs könnte nachgeben, schrieb David Perry in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 130,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 572,00 €
|
Abst. Kursziel*:
35,50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 551,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,29%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10:49
|Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie (finanzen.at)
|
10:27
|Rheinmetall meldet kräftiges Wachstum und erhöht Dividende deutlich - Aktie dennoch leichter (finanzen.at)
|
10:07
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Rheinmetall-Aktie (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus (finanzen.at)
