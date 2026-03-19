Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 62 auf 58 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jay Sole senkte die Bewertungsbasis für den Hersteller von Sportbekleidung. Grund hierfür sei, dass das Unternehmen für eine Erholung wohl mehr Zeit benötigen dürfte als bislang angenommen, hieß es am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 04:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 58,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 53,47
|
Abst. Kursziel*:
8,47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 53,08
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,27%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
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