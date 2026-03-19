HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 151 Euro auf "Buy" belassen. Die Abwärtskorrektur des Margenzielkorridors für 2030 spiegele die Realität des zunehmenden Protektionismus und der langsameren Verbreitung von E-Autos wider, beseitige aber auch einen gewissen Überoptimismus, der die Glaubwürdigkeit des Autokonzerns beeinträchtigt habe, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.