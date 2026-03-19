Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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19.03.2026 10:47:24

Volkswagen (VW) vz Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 151 Euro auf "Buy" belassen. Die Abwärtskorrektur des Margenzielkorridors für 2030 spiegele die Realität des zunehmenden Protektionismus und der langsameren Verbreitung von E-Autos wider, beseitige aber auch einen gewissen Überoptimismus, der die Glaubwürdigkeit des Autokonzerns beeinträchtigt habe, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
151,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
86,74 € 		Abst. Kursziel*:
74,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,57%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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