Volkswagen Aktie
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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 151 Euro auf "Buy" belassen. Die Abwärtskorrektur des Margenzielkorridors für 2030 spiegele die Realität des zunehmenden Protektionismus und der langsameren Verbreitung von E-Autos wider, beseitige aber auch einen gewissen Überoptimismus, der die Glaubwürdigkeit des Autokonzerns beeinträchtigt habe, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
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Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
151,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,74 €
|
Abst. Kursziel*:
74,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,57%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
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