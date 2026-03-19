Shell Aktie
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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Wiederherstellung der beschädigten Ölproduktionsanlage Pearl Gas-to-Liquid in Katar dürfte Monate in Anspruch nehmen, vermutete Lydia Rainforth am Donnerstag. Die Anlage sei zur Bauzeit im Jahr 2008 die größte eigenständige Investition von Shell gewesen mit geschätzten 18 bis 19 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
45,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,55 £
|
Abst. Kursziel*:
30,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34,49 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,48%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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