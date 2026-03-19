Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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19.03.2026 09:24:11

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4500 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Wiederherstellung der beschädigten Ölproduktionsanlage Pearl Gas-to-Liquid in Katar dürfte Monate in Anspruch nehmen, vermutete Lydia Rainforth am Donnerstag. Die Anlage sei zur Bauzeit im Jahr 2008 die größte eigenständige Investition von Shell gewesen mit geschätzten 18 bis 19 Milliarden US-Dollar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,55 £ 		Abst. Kursziel*:
30,25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,49 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
30,48%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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