Porsche vz. Aktie
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WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef des Sportwagenbauers habe seine erste Roadshow genutzt, um einen klaren Rahmen für Diagnose und Verbesserungsmaßnahmen zu skizzieren, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,43 €
|
Abst. Kursziel*:
23,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,88%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
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