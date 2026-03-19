FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandschef des Sportwagenbauers habe seine erste Roadshow genutzt, um einen klaren Rahmen für Diagnose und Verbesserungsmaßnahmen zu skizzieren, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET



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