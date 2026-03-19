Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 33,00 auf 31,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Krieg in Nahost sollte im laufenden Jahr zu sinkenden Margen der europäischen Fluggesellschaften führen, da diese den plötzlichen Anstieg der Treibstoffpreise wohl kaum vollständig an die Kunden weitergeben könnten, schrieb Jaime Rowbotham in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
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Unternehmen:
Ryanair
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,87 €
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Abst. Kursziel*:
26,66%
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Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,94%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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